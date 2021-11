Nieporządne porządki w centrum Żar. Zapomniano o kupach liści i połamanych gałęziach? Małgorzata Fudali Hakman

Chodniki i mini trawniki między nimi a jezdnią ulicy Emilii Plater mają wyraźnego pecha. Pracownicy MOSRiW dbający o zieleń miejską albo zapominają o niej zupełnie, albo jak już wykonają jakiekolwiek prace porządkowe to robią, to na "odwal". A przecież to centrum miasta, a 20 m dalej stoi ratusz. Przechadza się tędy straż miejska i urzędnicy. Nikt tego nie widzi?-pytają mieszkańcy?