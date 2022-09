Nieraz gorzej znaczy lepiej! Zdziesiątkowany kontuzjami Promień Żary wygrał z Ilanką Rzepin Małgorzata Fudali Hakman

Walczący z plagą kontuzji zespół Łukasza Czyżyka nie może się do końca odnaleźć w tegorocznych rozgrywkach 4. Ligi. Tak naprawdę żaranie rozegrali tylko jeden mecz w pełnym składzie. Choć w pierwszym pojedynku z Budowlanymi kontuzjowany Kuba Ksieżniak nie zagrał od pierwszej minuty, to jednak wszedł na kilkanaście minut i próbował wrócić do formy jaką prezentował w poprzednim sezonie. Jednak potem nastąpił prawdziwy wysyp urazów. Kontuzję złapał Jędrzej Kononowicz, Patryk Jasiak, potem Dawid Czarnecki i sytuacja stała się ze złej- rozpaczliwa. Czyżol miał ogromny ból głowy, żeby jakoś posklejać zespół do kupy. Trzeba mu oddać, że robił co mógł i choć nieraz drużyna wyglądała jak przypadkowa grupa ludzi posklejana za pomocą przylepca, kleju do tapet i plastra na odciski, to jakoś to szło.