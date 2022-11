Niesamowita historia listu znalezionego w Lubsku w butelce, po czterdziestu latach. List napisali skazańcy

Podczas wyburzania starych sanitariatów na terenie zalewu Karaś znaleziono tajemniczą butelkę. Jak się okazało, była w niej kartka, a na niej informacja od... skazańców. Było ich trzech - z Zielonej Góry, Poznania i Nowego Miasteczka. Jak napisali, to właśnie oni postawili budynek, który właśnie został wyburzony. Było to w czerwcu 1981 roku, czyli czterdzieści jeden lat temu. "Budynek ten budowali skazani zakładu karnego w Lubsku w roku - 1981 - m-c - czerwiec...". Dalej podpisano imionami i nazwiskami budowniczych.

Dla wielbicieli historii

Podczas rozbiórki starych sanitariatów znaleziono butelkę, a w niej list z podpisami skazańcó, którzy owe saniteriaty budowali w 1981 roku. Jak napisała później jedna z internautek, skazańcom w trakcie pracy noszono kanapki czy herbatę, okoliczne gospodynie gotowały dla nich nawet obiady. - Dzieciaki z Osiedla Łuzyckiego biegały tam ich podglądać, jak robią basen. Nasi rodzice pomagali tym chłopakom. Dzielili się jedzeniem, papierosami. Po jakimś czasie przyjechał zapukał do drzwi jakiś pan i mówi mamie że jest jednym ze skazanym co tutaj budowali. I chce podziękować za pomoc. Przywiózł w drewnianej skrzyneczce klocki. Były przepiękne. O zwierzętach. Myślę że u rodziców w domu jeszcze gdzieś są. Bo to była porządna rzecz o którą dbałam jak oczko w głowie.