Niesamowity zabytek blisko Żar jest na sprzedaż. Mamy archiwalne zdjęcia dworku, robił wrażenie

Wybudowany w połowie osiemnastego wieku, dwór w Lipinkach Łużyckich wystawiono na sprzedaż. Ogłoszenie pojawiło się na portalu Otodom.pl. Cena? 180 tys. zł. Zabytkowy dworek to 900 metrów powierzchni kwadratowej i działka 1,25 hektara. Obiekt wymaga kompleksowego remontu. Był zamieszkany do 1972 roku, a od tego czasu stoi nieużytkowany i dziś jest w stanie ruiny. Do dworku prowadzi piękna, lipowa aleja.