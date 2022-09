Niezwykła szkoła działała dawniej w Żarach. Przygotowywano w niej młode dziewczęta do roli dobrych żon i gospodyń domowych

To co dziś mogłoby szokować, kiedyś nie było to niczym nadzwyczajnym. Rolą kobiet było zajmowanie się domem, mężem, wychowaniem dzieci, tylko nieliczne robił karierę zawodową. Stąd popularne niegdyś szkoły żon. Tutaj młode dziewczęta uczono, jak być dobrymi żonami, gospodyniami. Höhere Töchterschule, bo tak nazywała się szkoła dla żon mieściła się w Żarach w budynku dzisiejszej szkoły muzycznej przy alei Wojska Polskiego. Informacje zawarte w artykule przedstawiamy dzięki uprzejmości doktora Rafała Szymczaka.