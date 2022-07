Niezwykłe miejsca niedaleko Żar. Ostrów Tumski i Ogród Botaniczny we Wrocławiu. Tam czas się zatrzymał

Co warto zobaczyć?

Most Tumski

Jednym z najsłynniejszych zabytków znajdujących się na Ostrowie Tumskim jest stalowy Most Tumski. Powstał w 1889 roku by połączyć kościelną i świecką część miasta. Most Tumski popularnie zwany jest również Mostem Zakochanych. Jest miejscem, na którym zakochani pieczętują swoją miłość zakładając kłódkę z inicjałami i wyrzucając klucze w nurt Odry, na znak nierozerwalnej więzi.