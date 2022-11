Niezwykłe spotkanie w żarskim Muzeum. To była prawdziwa lekcja historii dla uczniów LO im. B. Prusa

Ambasadorzy wolności

Ważna lekcja historii

Jak przyznaje Waldemar Kotula, organizator spotkania, emocje towarzyszące oglądaniu filmu są ogromnne. - To niezwykła historia, bo Michał Salewicz wyjechał z kraju, do którego nie mógł potem wrócić. Kiedy przedostał się przez Dniestr na dawnych Kresach, swoją mamę mógł widzieć tylko, gdy płukała pranie w rzece, a on stał na drugim brzegu. Nigdy nie wrócił do Polski i nie opowiadał też swojej rodzinie o tym, co działo się podczas wojny. Cierpiał na PTSD, jednym z jego objawów jest zamknięcie się w sobie, mimo iż opowiadanie o tych przeżyciach jest podstawą terapii. Jego syn Wadec bardzo ubolewa nad tym, że nigdy nie nauczył się mówić po polsku. Mimo to dziś bardzo mocno walczy o pamieć o Polakach, którzy wyzwalali Bredę. W latach 50. ubiegłego wieku dzieci w Holandii uczył się hymnu Polski i śpiewały go gdy na skwerze w mieście pojawiał się generł Maczek, ale o tym, że to Polacy byli wyzwolicielami wciąż trzeba przypominać.

Film "Mój dziadek" nakręcił jeden z potomków M. Salewicz, znany holenderski dziennikarz Koen van Groesen.