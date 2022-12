Noclegownia w Żarach jest w opłakanym stanie, pleśń i grzyb jest wszędzie. Tutaj śpią i kąpią ludzie. Zobaczcie, w jakich warunkach

- Jeszcze w ubiegłym roku robilismy opryski, na chwilę to pomogło, ale tutaj potrzebny jest gruntowny remont - mówi nam jeden z opiekunów w noclegowni.

- Nie odpowiadamy za stan budynku, my zajmujemy się samym prowadzeniem noclegowni. W przyszłym roku ma być remont - zapowiada Danuta Sobieraj z fundacji.

Krzysztof Tuga, prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zaznacza, że remont jest w planie. - Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do BGK 30 liastopada, czekamy na odpowiedź. Wstępny kosztorys remontu to 1 mln 300 tysięcy złotych, ale to jest cena na dziś, a przy obecnych cenach materiałów, trudno cokolwiek przewidzieć - dodaje.

Noclegownia przymuje osoby bezdomne, zarówno mężcyzzn i kobiety.