Nowa siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach. Zobaczcie, jak wygląda w środku. Kiedyś po tych korytarzach chodziły sławy

W budynku dawnej szkoły podstawowej w Żarach przy ul. Parkowej od wielu miesięcy trwa remont. Docelowo będzie to główna siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który obecnie mieści się przy ul. Domańskiego.

Chodziły tu sławy

Przypomnijmy, że w budynku przy ul. Parkowej (wcześniej ul. 9 Maja) do niedawna mieścił się Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi, a wcześniej szkoła podstawowa nr 3. To właśnie do słynnej "trójki" chodzili między innymi Tadeusz Ślusarski - wielka sława sportu, mistrz olimpijski. W szkole po raz pierwszy zauważono ogromny talent przyszłego sportowca, który po zakończeniu podstawówki, rozpoczął naukę w samochodówce, która mieściła się po drugiej stronie ulicy. Uczniem "trójki" był także znany aktor Janusz Rewiński, czyli słynny Siara z "Killera".