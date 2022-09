Nowe oblicze żarskiej koszykówki. Na co stać BC Swiss Krono w nowym sezonie? Maciej Noskowicz

Koszykarze BC Swiss Krono Żary rozpoczęli przygotowania do kolejnego sezonu w rozgrywkach II ligi. W drużynie doszło do istotnych zmian w składzie. O co powalczy zespół z południa województwa lubuskiego?