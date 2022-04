Odzieżówka w Żarach, czyli Zakłady Przemysłu Odzieżowego. Na archiwalnych zdjęciach kawał niezwykłej historii Aleksandra Łuczyńska

Żarskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego przez kilkadziesiąt lat dawały pracę setkom, jeśli nie tysiącom, mieszkańców Żar. Zajmowały się głównie produkcją odzieży damskiej i męskiej. W szczególności płaszczy, które na owe czasy, zadawały szyku i były absolutnym "must have" dla każdego, kto chciał być z modą na czasie. Zerknijcie do naszej galerii, zobaczcie archiwalne zdjęcia ze słynnej żarskiej Odzieżówki.