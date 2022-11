Ogromna szczelina w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach. Miasto zapewnia, że traktuje sprawę bardzo poważnie

- Nie mówimy o katastrofie budowlanej, ale jest zagrożenie - podkreślił Patryk Faliński, zastępca burmistrza miasta. - Wizytowaliśmy obiekt, kiedy pojawiła się szczelina, już jakiś czas temu były tu zakładane specjalne techniczne klamry, ale szczelina się pogłębiała. Nie bagatelizujemy tego, trzeba natychmiast przystąpić do działań technicznych i one są opracowane. Ubolewam tylko nad tym, że nadzór budowlany, który został poinformowany z prośbą o interwencję, wykorzystanł tutaj ścieżki awaryjnej, zmuszeni jesteśmy starać się o pozwolenie u starosty. Dokumenty są złożone, wczoraj miało być wydane pozwolenie. Czekamy na jego odbiór i uprawomocnienie. Tutaj konieczne będzie wmocnienie fundamentów i mamy nadzieję, że to pomoże.