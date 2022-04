Ogromny pożar w Jeziorach Wysokich. Spłonęło ponad 12 hektarów lasów. Mamy zdjęcia z drona

Dziś w okolicy Jezior Wysokich wybuchł pożar. Ogień przeniósł się do lasu z palącej się nieopodal łąki, którą ktoś prawdopodobnie podpalił. Niestety porywisty wiatr bardzo szybko przeniósł ogień do pobliskiego młodnika, a następnie do lasu, którym opiekuje się Nadleśnictwo Lipinki. Ogień swoim zasięgiem objął prawie 20 ha, w tym ok. 13 ha lasu. To największy pożar w nadleśnictwie Lipinki od 15 lat.

O pożarze poinformował Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich