Okrutne i tajemnicze zbrodnie z Lubuskiego, tych zagadek do dziś nie rozwiązano Aleksandra Sierżant

Przejdźcie do galerii i poznajcie historie, które poruszyły całe województwo lubuskie, ale do dziś pozostają jedną, wielką i nierozwiązaną zagadką >>> Lubuska Policja Zobacz galerię (5 zdjęć)

W Lubuskiem na przełomie kilkudziesięciu lat dochodziło do wielu strasznych zbrodni. Większość sprawców udało się schwytać i ukarać, jednak są też takie zagadki kryminalne, których do dzisiaj nie rozwiązano. To zabójstwa niewinnych osób, odnalezione ciała w rzece, których do dziś nie udało się zidentyfikować... Przejdźcie do galerii i poznajcie historie, które poruszyły całe województwo lubuskie, ale do dziś pozostają jedną, wielką i nierozwiązaną zagadką >>>