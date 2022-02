Orkan Dudley w Żarach. Trwa usuwanie szkód huraganowych wiatrów. Strażacy mają pełne ręce roboty

ZOBACZ WIDEO

Do godziny 16-stej żarscy strażacy mieli 110 zgłoszeń, a wiatr nie słabnie. Według straży były trzy momenty kulminacyjne: pierwszy nastąpił rano między po godzinie 4, drugi między 10 a 12 i trzeci między 13, a 14. Powalone drzewa usuwali z dróg, linii energetycznych i budynków mieszkalnych. To jeszcze nie koniec. Zajrzyjcie do naszej galerii.