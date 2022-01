Osiedle Moniuszki w Żarach kilkadziesiąt lat temu. Tak budowano bloki, szkołę. Wspominamy, jak było kiedyś

Zaczęli w latach 60 - tych

Zacznijmy jednak od osiedla Odbudowanego, które jest integralną częścią osiedla Moniuszki. Powstało w latach 1960 - 65 z run poniemieckich domów. Obejmuje dzisiejsze ulice: Kazimierza Wielkiego, 17 - Lutego oraz Kurpińskiego. To kilkadziesiąt domków parterowych w zabudowie szeregowej, mieszka tu ok. 200 mieszkańców.

Obszar osiedla Moniuszki jest podzielony na kilka części, według kolejności powstawania.

- Moniuszki I - budowane w drugiej połowie lat 60 tych obejmuje ulice Moniuszki, Wieniawskiego i Kurpińskiego. Budowano wtedy domy z pustaków, natomiast kolejne części osiedla powstawały już z wielkiej płyty.

- Moniuszki II - budowane w połowie lat 70 - tych, to obręb ulic Paderewskiego i Wieniawskiego oraz Szymanowskiego.