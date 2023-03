Ostatnie pożegnanie Ryszarda Kowalczuka, wójta Brodów. Żegnali go mieszkańcy całej gminy, strażacy, myśliwi, samorządowcy

- Nasz serdeczny przyjaciel, człowiek o wielkim sercu zawsze pogodny i uśmiechnięty, druh Ryszard Kowalczuk odszedł na wieczną służbę. Ryszard na wezwanie strażackiej syreny w remizie wstawiał się pierwszy. Wzór do naśladowania dla młodszych strażaków był zawsze pomocny i serdeczny. Strata tak doświadczonego druha to ogromny cios dla całego środowiska strażaków. Ryszardzie byłeś naszym przyjacielem, byłeś nam jak brat. Pamięć o Tobie nie zginie, póki tkwić będzie w naszych strażackich sercach. Łączymy sie w bólu i cierpieniu z pogrążona w żałobie rodziną Ryszarda. Nie wiemy z jakim pożarem zmaga się Święty Florian, ale przed swoje oblicze wzywa swoich najlepszych strażaków -wspominali go koledzy z OSP w Brodach.