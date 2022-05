Oszuści znów w akcji. Chcieli okraść mieszkankę Żar metodą ,,na prokuratora" Aleksandra Sierżant

Mężczyzna, który dzwonił do mieszkanki Żar podawał się za prokuratora Lubuska Policja

Mieszkanka powiatu żarskiego otrzymała telefon od mężczyzny, który podawał się za prokuratora. Informował pokrzywdzoną, że na fałszywy dowód z jej danymi została wzięta pożyczka, a on prowadzi śledztwo w sprawie korupcji bankowej, więc powinna udać się do banku i wpłacić pieniądze na podany numer konta. To oszustwo, nie dajcie się nabrać!