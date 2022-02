Oszustwo na kuriera DPD przy sprzedaży na Olx.pl. Uważajcie, nie dajcie się nabrać na fałszywe linki

Metoda oszustwa na kuriera DPD przy sprzedaży poprzez Olx.pl, nie jest najnowsza, ale jak się okazuje, wciąż może działać. Na czym polega proceder? Przekonała się o tym nasza redakcyjna koleżanka.

- Wystawiłam na Olx.pl jakiś przedmiot, podałam oczywiście swój numer telefonu i preferowany sposób dostawy. W bardzo krótkim czasie, poprzez Whats App, skontaktowała się ze mną kobieta ( przynajmniej tak mi się wydawało, gdy zobaczyłam zdjęcie). Była zdecydowana na zakup, a mnie zależało na szybkim pozbyciu się przedmiotu, rzekoma kupująca zaproponowała, że przyśle do mnie kuriera, który spakuje i zbierze paczkę. Wystarczy tylko, że wpiszę dane do przelewu w formularzu w linku, który mi wyśle - opowiada Ola. - W pośpiechu napisałam, że się zgadzam na podesłanie kuriera, ale kiedy zobaczyłam link, wysłany tak szybko, dotarło do mnie, że to może być oszustwo. Sama pisałam wielokrotnie o takich przekrętach i niewiele brakowało, a naiwnie bym się na nie nabrała. Podejrzane wydawało się to, że kurier ma zabrać ode mnie coś i sam to spakować. Przede wszystkim, wiem, że wchodzenie w link od obcych ludzi, a już tym, bardziej, wpisywanie danych do konta, nie prowadzi do niczego dobrego.