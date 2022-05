Otwarcie farmy fotowoltaicznej na terenie firmy Felgenhauer w Jasieniu. To odpowiedź na rosnące ceny energii elektrycznej

Oficjalnie farmę fotowoltaiczną na terenie Felgenhauer w Jasieniu otwarto w czwartek 19 maja. Na farmie postawiono 450 paneli na łącznej powierzhcni ok. 40 arów. Docelowo ma być ich jeszcze więcej. To duże przedsięwzięcie dla firmy, która w gminie działa od początku lat 90 - tych ubiegłego wieku. Farma ma produkować ok. 5 - 10 procent energii potrzebnej w halach produkcyjnych.