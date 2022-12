Pałac Brühla w Brodach. Kiedyś zachwycał... Dzisiaj straszy! [NOWE ZDJĘCIA]

Pałac w Brodach niedaleko Żar

Zobacz też:

Gdzie warto się wybrać na wycieczkę w okolicy Żar?

Już kilka lat później, podczas wojny siedmioletniej, pałac został we wrześniu 1758 podpalony, a otaczający go ogród – zdewastowany. Całość przeszła na własność władców Prus i dopiero po pewnym czasie odzyskał go Alojzy Fryderyk Brühl (syn Henryka), który go odbudował. Rezydencja była w rękach Brühlów do końca II wojny światowej. W 1945 r. zniszczyły go wojska radzieckie. Po wojnie zabezpieczony w latach 1961–1964.

Obecnie główny gmach pałacu wraz z obydwoma skrzydłami jest nieodnowiony, ale zabezpieczony przed dalszą degradacją. Zdjęcia z jego wnętrza mogą budzić grozę i niepokój...

Pałac Brühla w Brodach Małgorzata Fudali Hakman/t.ziemlicki,polskaorg

Natomiast odremontowane jego obie oficyny funkcjonują jako obiekty restauracyjno–hotelowe.