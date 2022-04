Park Głazów w Nochten w Niemczech jest tylko 47 minut od Żar. Warto pojechać tam na wycieczkę Małgorzata Fudali Hakman

Jedną z ciekawszych atrakcji jest tu usytuowany na północnych rubieżach miasteczka na terenie dawnej kopalni odkrywkowej Park Głazów Narzutowych (Lausitzer Findlingspark Nochten) Małgorzata Fudali Hakman Zobacz galerię (71 zdjęć)

Nochten to niewielka miejscowość we wschodnich Niemczech, położona w pobliżu polskiej granicy. Od Żar dzieli ją zalewdwie 60 kilometrów. To idealne miejsce na odświeżający wypad z rodziną.