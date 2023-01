Park Mużakowski zimą wygląda magicznie. Zobaczcie zdjęcia uśpionego parku schowanego pod puchową pierzynką

W zamyśle księcia leżało harmonijne połączenie tego, co stworzyła natura – niezwykłej rzeźby terenu, jeziorek, cieków wodnych i starych dębów – z wartościami kulturowymi miasta, podmiejskich wsi, rolnictwa i przemysłu. W zielone pejzaże wpisywały się więc mosty, wiadukty, punkty widokowe z kamiennymi ławkami, platany i wodospady. A także samo Bad Muskau z zamkami - Starym i Nowym – powozownią czy oranżerią. Hermann von Pückler poświęcił swojej życiowej pasji trzydzieści lat, by za sprawą gigantycznej inwestycji stanąć na skraju bankructwa. Po sprzedaży majątku mógł przyglądać się, jak niezwykłe dzieło kontynuuje jego uczeń i ceniony ogrodnik – Eduard Petzold. CZYTAJ TEŻ:

Ostatni przedwojenni właściciele Bad Muskau – hrabiowie von Arnim – zdążyli zadbać o to, by centralna część ponad 800-hektarowego parku znalazła się pod ochroną. Wojna nie oszczędziła parkowych terenów, dzieląc je w 1945 r. granicą na dwie części. Ta większa (522 hektary) i bardziej zniszczona, przylegająca do naszej Łęknicy - w latach 30. ubiegłego stulecia zarzecznej dzielnicy Bad Muskau – pokonuje dłuższą drogę do dawnej świetności. Prace rewaloryzacyjne prowadzi tutaj Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie, ściśle współpracujący ze swoim niemieckim odpowiednikiem - Fundacją Księcia Pücklera - Park Bad Muskau.

