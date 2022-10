Paweł Horożaniecki będzie sędziował z VAR. Arbiter z Żar zdobył specjalnie uprawnienia

W gronie dwudziestu dwóch arbitrów znalazł się sędzia z województwa lubuskiego -Paweł Horożaniecki.

Małgorzata Fudali Hakman

Po trzech dniach intensywnej pracy, sędzia piłkarski z Żar, uzyskał uprawnienia do prowadzenia zawodów przy użyciu technologii VAR.

Sędziujący na co dzień mecze na szczeblu centralnym arbiter dołączył do jedynego dotychczas sędziego, mającego takie uprawnienia naszym województwie. Marcin Czerwiński z Kłodawy zdobył je rok temu.