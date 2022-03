PCK w Żarach wciąż czeka na wolontariuszy chętnych do sortowania darów. Co jeszcze jest potrzebne w punkcie zbiórki

Dziś najbardziej potrzebne są środki opatrunkowe:

igły,

strzykawki,

przyrządy do przetaczania krwi,

worki do pobierania krwi,

zestawy do tamowania krwi,

apteczki,

środki do dezynfekcji ran.

Do końca marca można je dostarczać do Folwarku Zamkowego. OD kwietnie punkt zbiórki zostanie przeniesiony do budynku dawnej szkoły przy ulicy Staszica.

PCK wciąż czeka na wolontariuszy chętnych do pomocy przy sortowaniu darów. Chętni mogła się zgłaszać pod nr tel. 470 83 95 oraz 731 541 000.

Tak wyglądał pierwszy dzień zbiórki