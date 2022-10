Piękne kwiaty dostała dzielnicowa z Żar, która pomogła starszej kobiecie w potrzebie

Dużo ciepłych i pięknych słów oraz wspaniałe kwiaty, starsze małżeństwo przesłało dla dzielnicowej- sierżant sztabowy Żanety Kumoś. To dowód wdzięczności za podjęte przez policjantkę działanie. We wrześniu tego roku starsza pani zasłabła i upadła na ulicy. Pomóc próbował jej mąż. Ulicą przemieszczała się dzielnicowa, która zauważyła tą sytuację i natychmiast podeszła do osób w potrzebie, udzieliła pierwszej pomocy i wezwała na miejsce pomoc medyczną.