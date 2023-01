Pierwszą połowę przespali, a w drugiej gonili wynik. Sokół Żary przegrał po heroicznym boju z Polonią Świdnica

Pierwszą połowę podopieczni Radosława Magierskiego nie mogą zaliczyć do udanej. Bardzo dużo niecelnych rzutów spowodowało, że przeciwnik odskoczył im na 14 punktów i żaranie mieli bardzo trudne zadanie w drugiej części, żeby odrobić stratę. Od pierwszej sekundy rozpoczęli szaleńczy pościg za wynikiem i trzeba przyznać, że ambicja i determinacja doprowadziła miejscowych do wyniku remisowego, a nawet prowadzenia. W tym momencie do gry włączyli się sędziowie, którzy swoimi "dziwnymi" i nie do końca zrozumiałymi decyzjami wprowadzili bardzo nerwową atmosferę w szeregach Sokoła. Niestety wykorzystali to rywale, którzy wyszli na prowadzenie, którego nie oddali do końca meczu. Sokół przegrał z Polonią Świdnica 80 : 89(18:27, 21:26, 27:19, 14:17). Cieszy dobra postawa powracającego do formy Radosława Barcza, który rzucił najwięcej punktów dla żaran(20).