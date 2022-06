Pierwsze koty za płoty, czyli zmagania aktorskie w oparach absurdu. Premierowy spektakl nowego "Teatru w Temacie"

Choć nieistniejąca już grupa teatralna bawiła i wzruszała żarską publiczną przez 40 lat, przyszła pora na zmianę warty. Czy będzie to zmiana na lepsze? Miejmy nadzieję. Reżyser, opiekun i mózg, czyli guru tych młodych ludzi daje z pewnością gwarancję poziomu stanowczo wyższego niż muł i wodorosty, dlatego szczerze mówiąc, byłam bardzo ciekawa jak zareaguję na to teatrum novum. Takie trochę veni, vidi, no vici może niekoniecznie.

Dwie jednoaktówki. Mrożek i Witkacy.

Żadnego nie darzę zbytnią estymą, ale postanowiłam się nie uprzedzać. Na pierwszy ogień, niestety dosłownie i w przenośni poszedł „książę wariatów”, czyli Witkacy. „Nowe wyzwolenie” to sztuka na szczęście krótka. Podobno jedna z tych, które autor oznaczył gwiazdką, czyli uznał je za dzieło zbliżone do czystej formy, cokolwiek to znaczy. To opowieść o ludzkich namiętnościach, obłudzie, fałszu i manipulacji. Może to zbyt ciężki kaliber dla młodych ludzi, którzy tak naprawdę mają zerowe doświadczenie o takich właśnie relacjach międzyludzkich i choćby bardzo chcieli, nie są w stanie „zagrać” najgorszych uczuć jakimi miotana jest ludzkość. Uff, a miało nie być pompatycznie. Nie mniej jednak, kiedy pierwsza trema minęła i aktorzy przestali reagować panicznym wzdrygnięciem na każde stuknięcie na sali, zaczęli grać. A widać było co po niektórych, że ogień w trzewiach szaleje niezgorszy. I nie przeszkadzało mi, że Tatiana jest mało jędzowata, a Zabawnisia wręcz przeciwnie, i że Król Ryszard pomieszkuje w klatce dla papug i ma jakieś konszachty z Mad Maxem. Z uśmiechem patrzyłam na biegającego po scenie sobowtóra Rafy Nadala i nie miałam pretensji nawet to, że mordercy przypominają grupę kiboli szykujących się na ustawkę.

Małgorzata Fudali Hakman

Przeszkadzało mi tylko jedno, a w zasadzie dwie rzeczy. Ciągłe otwieranie drzwi i wchodzenie spóźnialskich w czasie przedstawienia. Ostatni spragnieni doznań kulturalnych albo, co bardziej prawdopodobne, koledzy i koleżanki grających, usiedli na widowni 25 minut po czasie. O zgrozo! Jakby tego było mało, niektórzy do teatru wybrali się w krótkich spodenkach i rozciągniętych koszulkach. No klękajcie narody, ja nie wymagam fraków i kreacji wieczorowych, ale na Boga trochę kultury wypada mieć. Jakby nie patrzeć to przedstawienie teatralne, a nie grill na działce.