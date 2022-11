Po horrorze i emocjonującej końcówce koszykarze żarskiego Sokoła w końcu wygrali!

-Mecz był bardzo wyrównany od początku do końca, wiedzieliśmy że wszystkie nasze niedociągnięcia będą miały wpływ na końcowy wynik. Za dużo jeszcze dajemy strat jako drużyna, procent skuteczności też pozostawia wiele do życzenia, ale nad tym popracujemy już dziś na treningu. Cieszy również, że z 11 grających zawodników aż 10 zapunktowało i to chyba był klucz do zwycięstwa. W nadchodzący weekend podejmujemy drużynę z Zielonej Góry i uważam, że ten mecz może mieć bardzo podobny przebieg. Chciałem podziękować całej drużynie za walkę i jedziemy dalej.