Pochodząca z Lubska znana aktorka, Joanna Brodzik, wydała własną książkę kulinarną i promowała ją w Zielonej Górze

Wieczór autorski z Joanną Brodzik

Przy wprowadzonych (z początkiem miesiąca) obostrzeniach covidowch odbyło się ostatnie już spotkanie w ramach tegorocznej edycji Festiwalu Literackiego im. Anny Tokarskiej “Proza Poetów”. W czwartek, 2 grudnia br. o godz. 18.00 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze wraz z wydawnictwem Znak Koncept zaprosiła na spotkanie autorskie z Joanną Brodzik, znaną i lubianą aktorką filmową, telewizyjną i teatralną, która w bieżącym roku wydała gawędę kulinarną "Umami. Opowieści i przepisy". Spotkanie poprowadziła dziennikarka Radia Zachód, Karolina Kamińska.

W sali im. Janusza Koniusza WiMBP zgromadziło się wielu fanów i sympatyków Joanny Brodzik. Nie mogło też zabraknąć najbliższej rodziny i znajomych. Pani Joanna pochodzi przecież z Lubska, a w Zielonej Górze uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego.

Podczas spotkania wspominała, że przygotowując się do matury wiele czasu spędzała właśnie w bibliotecznej norwidowskiej czytelni, co pomogło jej w walce z uzależnieniem od cukru i sukcesach w olimpiadzie polonistycznej.