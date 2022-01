Pogoda w Żarach we wtorek, 4.01. Zobacz prognozę pogody na jutro dla Żar

Pogoda na jutro (wtorek, 04.01) dla Żar

Jutro słupki rtęci pokażą 8°C w cieniu. Natomiast na jutrzejszą noc meteorolodzy przewidują ok. 2°C. Jutro prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wynosi 90 %. Według prognoz, spadnie ok. 5.3 mm deszczu. Pamiętaj, by mieć przy sobie parasolkę.