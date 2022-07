Pogoda w Żarach. Wielka nawałnica nawiedziła miasto w lipcu 2014 roku. Zobaczcie, jak wyglądały ulice po burzy Aleksandra Łuczyńska

Potężna burza przeszła nad Żarami w lipcu 2015 roku. Archiwalne zdjęcia mówią same za siebie, takiej burzy w mieście nie widziano od dawna. Połamane drzewa w centrum, zalane ulice, zablokowane drogi i mnóstwo interwencji strażaków. Do takich pogodowych zawirowań powoli się przyzwyczajamy, chociaż wciąż wzbudzają one niepokój.