Pogrzeb Jancza Todorowa. Wieloletni dziennikarz "Gazety Lubuskiej" nie żyje

- Pamiętam jego biurko, zawsze zapełnione zeszytami, notatkami, w których on potrafił odnaleźć numer telefonu do każdego. Nikomu nie odpuszczał, był dociekliwy i niesamowicie uparty, drążył każdy temat. Był też sentymentalny, wystarczyło zapytać go o Bułgarię i zaraz się ożywiał. Opowiadał o pachnącej słońcem papryce czy arbuzach, mówił, że w Polsce takich nie mamy - opowiada redakcyjna koleżanka. - Czasem wspominał, jak pracowało się na początku działalności oddziału żarsko - żagańskiego, kiedy pisał artykuły na maszynie i wysyłał je faksem do Zielonej Góry lub przekazywał je kierowcy autobusu na PKS. To odległe czasy, dziś w dobie Internetu, trudne do wyobrażenia.