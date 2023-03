Pogrzeb Ryszarda Kowalczuka, wójta gminy w Brody odbędzie się w sobotę na cmentarzu w Brodach

Byłeś, jesteś i zawszę będziesz całym moim/naszym światem. Ryszard dziękuję Ci za 29 cudownych lat razem.

Śpiewaj teraz w anielskich chórach. Wędruj dalej po swoich ukochanych górach. Gotuj, piecz chleb i ciasta dla aniołów. Czytaj im książki na dobranoc. Gaś pożary w niebie. Graj w piłkę nożną, oprowadzał wycieczki i rozśmieszaj ich opowiadaj im dowcipy.

Bardzo proszę Cię opiekuj się nami z nieba.

Do zobaczenia w lepszym, spokojniejszym świecie bez nienawiści.

,,Kocham Cię nade życie ♥️

Kocham Cię tak o Jezu♥️" - zawsze mi to mówiłeś.

Na dobre i na złe, do końca życia....

Serce pęka mi , ale wiem, że Bóg tak chciał....

Bóg ma lepszy plan dla Ciebie. Dobrych ludzi niebo potrzebuje♥️

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje.

Biblia1 List do Koryntian