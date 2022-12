Policja ostrzega: Uważaj na sylwestrowe oferty Last Minute! Małgorzata Fudali Hakman

Lubuska Policja

31 grudnia to ostatni dzień starego roku, warto zadbać o to, by spędzić go z rodziną i znajomymi, tam, gdzie planowaliśmy, uważajmy zatem na nieuczciwych zainteresowanych lub sylwestrowe oferty Last Minute, które mogą pojawić się w portalach społecznościowych czy sprzedażowych.