Policja zatrzymała mieszkańca Żar podejrzanego o kradzieże z włamaniem do garaży

Ginęły narzędzia i sprzęt wędkarski

W ostatnim czasie do żarskiej komendy wpływały informacje o kradzieżach z włamaniem do garaży w mieście. Schemat działania był za każdym razem podobny – złodziej uszkadzał drzwi do pomieszczeń, a potem wynosił cenniejsze przedmioty. Jego łupem najczęściej padały elektronarzędzia i sprzęt wędkarski. Łączna suma strat wycenionych przez pokrzywdzonych wyniosła ponad 30 tys. zł.