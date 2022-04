Policjanci z Przewozu złapali szajkę złodziei kabli telekomunikacyjnych. Nakradli na 100 tysięcy złotych. Łącznie postawiono im 45 zarzutów

Policjanci zatrzymali trzy osoby, które trudniły się kradzieżą kabli telekomunikacyjnych. Straty jakie spowodowali swym działaniem wynoszą niemal 100 tysięcy złotych. Zatrzymani to dwaj mężczyźni w wieku 44 i 24 lata oraz kobieta w wieku 27 lat . Wszyscy usłyszeli po 15 zarzutów, może im grozić do 8 lat pozbawienia wolności.

W minioną niedzielę (10.04) dyżurny żarskiej komendy otrzymał zgłoszenie o osobach, które prawdopodobnie dokonują kradzieży kabli telekomunikacyjnych na trasie Tuplice -Łazy. Natychmiast na miejsce udali się policjanci z Posterunku Policji w Przewozie. Na miejscu dostrzegli dwie osoby, które na widok radiowozu uciekły do lasu. Po krótkiej chwili jedną z osób, 27-letnią kobietę zatrzymali. Zabezpieczyli rzeczy, które wykorzystane były do popełnienia przestępstwa i ruszyli w ślad za drugą osobą. 24-letni mężczyzna uciekał rowerem, który wcześniej ukrył. Jemu ucieczka także się nie powiodła, został zatrzymany przez policjantów. Obie osoby trafiły do policyjnego aresztu. W toku dalszych ustaleń i czynności kolejnego dnia funkcjonariusze zatrzymali 44-latka, który podejrzany jest także o udział w tym przestępczym procederze. Zgromadzone w tej sprawie materiały pozwoliły przedstawić wszystkim trzem podejrzanym po 15 zarzutów dotyczących działania wspólnie i w porozumieniu, w krótkich odstępach czasu, na przestrzeni od stycznia do kwietnia 2022 r., na terenie powiatu żarskiego. Straty jakie spowodowali łącznie to blisko 100 tysięcy złotych.

Lubuska Policja

Za kradzież kabli telekomunikacyjnych, a tym samym spowodowanie zakłóceń działania linii telekomunikacyjnych może im grozić do 8 lat pozbawienia wolności, a także obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody

kom. Aneta Berestecka