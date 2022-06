Policjanci z Żar byli już po służbie, gdy zatrzymali pijanego kierowcę. Mężczyzna miał niemal dwa promile alkoholu

Do zdarzenia doszło we wtorek 31 maja. Policjantka zauważyła mężczyznę, którego zachowanie wskazywało, że może on znajdować się pod wpływem alkoholu lub mieć problemy ze zdrowiem. 62 - latek zaparkował w pobliżu sklepu, wysiadł z pojazdu i chwiejnym krokiem udał się na zakupy. Gdy, po krótkiej chwili, wrócił do samochodu, funkcjonariusze natychmiast podeszli do niego, żeby sprawdzić jego stan psychofizyczny.