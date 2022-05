Policjanci z Żar zatrzymali podejrzanego o kradzież z włamaniem i odzyskali skradzioną gotówkę

W minionym tygodniu do żarskiej jednostki wpłynęło zgłoszenie o kradzieży z włamaniem do jednego ze sklepów w Żarach. Sprawca zabrał gotówkę w kwocie 3700 zł oraz papierosy o wartości blisko tysiąca złotych. Do zdarzenia miało dojść w nocy 2/3 maja.

W wyniku podjętych działań policjanci zatrzymali podejrzanego o dokonanie tego przestępstwa. 28-letni mieszkaniec Żar trafił do policyjnego aresztu. Przy mężczyźnie funkcjonariusze znaleźli skradzioną gotówkę, a podczas przeszukania w miejscu zamieszkania kilka paczek papierosów oraz narkotyki. Przeprowadzony test wykazał, że jest to marihuana. Zgromadzony materiał w tej sprawie pozwolił przedstawić 28-latkowi zarzut kradzieży z włamaniem. Grozi za to do 10 lat pozbawienia wolności, kara dla podejrzanego może być surowsza, ponieważ działał on w warunkach recydywy.

Decyzją Prokuratury Rejonowej w Żarach wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru.

kom. Aneta Berestecka