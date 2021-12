Policjanci z żarskiej komendy podzielili się krwią z potrzebującymi Małgorzata Fudali Hakman

Policjanci z żarskiej komendy podzielili się bezcennym darem, jakim jest krew. Sami często uczestniczą w zdarzeniach drogowych, w których rannym do przeżycia potrzebny jest ten drogocenny lek, dlatego wiedzą jak ważna to kwestia i zachęcają innych do jej oddawania.