Policjant z Komisariatu Policji w Lubsku na podium V Mistrzostw Policji w podciąganiu na drążku

Lubuska Policja szuka kandydatów na policjantów. Chętni mogą przyjść lub zadzwonić do Komendy Policji w Żarach i dowiedzieć się co zrobić, żeby zostać policjantem. Nabór trwa przez cały rok.

Nie mogło na nich zabraknąć policjanta z Komisariatu Policji w Lubsku młodszego aspiranta Adriana Rezlerskiego, który służbę pełni na stanowisku dyżurnego i od lat pasjonuje się sportem. Uzyskał on wynik 49 podciągnięć i tym samym zajął III miejsce. Adrian uzyskał taki sam wynik jak srebrny medalista z województwa śląskiego, jednak z uwagi na to, że był młodszy od rywala, zgodnie z regulaminem zawodów uplasował się na najniższym stopniu podium. To nie był pierwszy udany występ lubskiego funkcjonariusza. W ubiegłym roku zajął on I miejsce z rezultatem 53 podciągnięć, a w II edycji Mistrzostw, które odbyły się w 2019 roku zajął III miejsce z rezultatem 47 podciągnięć.