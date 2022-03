Policjant z Żar rozpoznał na ulicy poszukiwanego przestępcę. Ruszył za nim w pościg, kiedy ten zaczął uciekać

Do zdarzenia doszło w niedzielę 20 marca. Policjant Wydziału Kryminalnego żarskiej komendy w czasie wolnym od służby, jadąc samochodem ulicami Żar, zauważył w mężczyznę. Charakterystyczny sposób poruszania się i jego wygląd, zwróciły uwagę funkcjonariusza. Policjant natychmiast zawrócił podejrzewając, że mężczyzna to poszukiwany przestępca.

Policjantem się nie bywa

Na miejsce przybył wezwany patrol, który założył zatrzymanemu kajdanki i przetransportował go do jednostki. Jak się okazało 44-letni mieszkaniec powiatu żarskiego na swoim koncie miał liczne kradzieże, za co poszukiwany był przez Sąd Rejonowy w Żarach. Po przeprowadzeniu czynności mężczyzna trafił za kratki. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji funkcjonariusza, spędzi tam najbliższe dwa lata. - W takich sytuacjach policjanci nie zastanawiają się nad tym czy mają wolne, czy są w służbie, działają instynktownie podejmując natychmiastowe działanie potwierdzającym tym samym zasadę, która mówi o tym, że policjantem się jest, a nie bywa - mówi kom. Aneta Berestecka, rzeczniczka żarskiej policji.