Policjant z żarskiej komendy wywalczył srebrny medal w kumite w Mistrzostwach Polski w Oyama Karate

W miniony weekend (27 i 28 listopada) w Rzeszowie odbyły się XXVI. Mistrzostwa Polski Oyama Karate w Kumite. Turniej odbył się na Hali Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekracji. W zawodach wzięło udział blisko 270 zawodników z 33 klubów z całej Polski. Wśród nich znalazł się aspirant Grzegorz Nowak, który na co dzień pełni służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Żarach. Funkcjonariusz trenuje w Lubskim Klubie Sportowym Oyama Karate. W turnieju wystartował w kategorii – senior plus (do 80 kg) i wywalczył drugie miejsce. Jest znakomitym i doświadczonym zawodnikiem To kolejny sukces policjanta, który sportami walki interesuje się od ponad 25 lat.