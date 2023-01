Policyjny konkurs dla seniorów. Wystarczy stworzyć hasło promujące bezpieczne zachowania osób starszych

Co warto wiedzieć ?

Konkurs adresowany jest do osób od 60 roku życia. Uczestnicy konkursu powinni przesłać hasło na karcie zgłoszenia w terminie do 28 lutego 2023 roku- drogą pocztową na adres: Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji ulica Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski lub drogą elektroniczną na adres sekretariatu w temacie wiadomości wpisując: Konkurs na hasło. Jedna osoba (autor) może zgłosić do konkursu tylko jedno hasło. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 marca 2023 roku. Komisja konkursowa przyzna I, II i III miejsce. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych organizatora. Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa znajduje się poniżej.

Szczegółowych informacji udziela: aspirant sztabowy Tomasz Roszko, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Telefon kontaktowy : 47 791 15 77