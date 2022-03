Pomoc dla Ukraińców w Żarach. Co jest najbardziej potrzebne, gdzie można przynosić dary. Mamy listę miejsc i artykułów

Mleko, butelki do karmienia, termometry dla noworodków i niemowlaków - to jedne z najbardziej potrzebnych teraz artykułów dla ukraińskich mam. Można je dostarczać do Folwarku Zamkowego w Żarach. Podajemy listę punktów w powiecie żarskim, w którym przyjmowane z są dary.

Żarski oddział PCK od tygodnia prowadzi zbiórką darów dla Ukraińców. Pomoc, jaka płynie od mieszkańców Żar i całego powiatu, jest nieoceniona. Ludzie falami przynoszą dary. To co jest obecnie najbardziej potrzebne to artykuły dla noworodków, niemowlaków. - Na dziś to są najbardziej potrzebne rzeczy. Wiele mam w sytuacji stresowej nie może wykarmić swoich dzieci, więc potrzebne jest mleko dla noworodków, ale też i starszych dzieci - mówi Magda Szymańska z żarskiego oddziału PCK.

Oprócz mleka modyfikowanego (tzw. "jedynki"), przydadzą się także butelki do karmienia, termometry, termosy, kosmetyki dla maluszków. Niezmiennie, bardzo ważne są wszelkiego rodzaju opatrunki, bandaże, opatrunki hemostatyczne, igły. W Folwarku Zamkowym w Żarach potrzebne rzeczy można przynosić codziennie w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz 17:00 do 18:00.

Tak wyglądał pierwszy dzień zbiórki

Pamiętajmy o tym, by przynosić rzeczy, które są naprawdę potrzebne. Niestety, zdarza się, że do punktów zbiórek w całej Polsce są dostarczane mocno zużyte ciuchy, czy kompletnie niepotrzebne suknie wyjściowe, nawet ślubne, znoszona bielizna. Pomyślmy, co faktycznie może się przydać uchodźcom, co sami bylibyśmy w stanie nosić. To nie jest okazja do pozbycia się rzeczy po wiosennych porządkach. Wspomina o tym m.in. sołectwo Lubomyśl, gdzie prowadzona jest zbiórka

Warto też wspomnieć o rzeczach, które znaleziono podczas zbiórki w Żarach. Są to rysunki od sześcioletniej Wiktorii. Ich widok chwyta za serce. Rysunki znalezione w darach przyniesionych do Folwarku Zamkowego. Ich autorką jest sześcioletnia Wiktoria PCK Żary Rysunki znalezione w darach przyniesionych do Folwarku Zamkowego. Ich autorką jest sześcioletnia Wiktoria PCK Żary

