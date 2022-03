Pomoc psychologiczna dla uczniów klas 5 - 8 w żarskich podstawówkach. Już działa telefon zaufania dla młodzieży

- Problem istniał już przed pandemią, po wybuchu pandemii pojawiły się kolejne, nie ma co ukrywać, że taka pomoc jest dziś bardzo potrzebna - podkreśla Olaf Napiórkowski, wiceburmistrz Żar.

Z początkiem marca w żarskich szkołach podstawowych ruszyła program profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. W ramach programu już uruchomiono telefon zaufania, który działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 19.00. Wystarczy zadzwonić - 728 687 660 .