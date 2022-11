Popisała się talentem i została jedną z najmłodszych pisarek w kraju. Uczennica szkoły w Lipinkach Łużyckich zdobyła nagrodę

„Popisz się talentem" to największy w kraju konkurs dla młodych pisarzy, w którym nagrodą jest prawdziwy literacki debiut! To jedyna taka inicjatywa w kraju. W tym roku jury konkursowe zaprosiło uczniów szkół podstawowych, w tym także uczniów ukraińskojęzycznych, by napisali opowiadanie detektywistyczne. Spośród 1507 nadesłanych prac konkursowe jury wyłoniło 33 autorów i ich opowiadania zostały już opublikowane w książce pokonkursowej - profesjonalnie zredagowanej i przepięknie ilustrowanej, którą na dodatek każdy zainteresowany może kupić na stronie wydawnictwa Nowa Era.