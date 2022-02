Porządkują zrujnowaną kamienicę numer 12 na żarskim Rynku. Czy nowy właściciel wyremontuje dawny hotel pod Złotą Gwiazdą?

Kiedyś był to reprezentacyjny budynek, co widać na archiwalnych zdjęciach. Po wojnie w ogromnym gmachu zamieszkali przesiedleńcy. Oczywiście został on ograbiony z tego co jeszcze można było ukraść i sprzedać albo spalić w piecu. Z dawnej świetności nie zostało nic. Po wojnie budynkiem zarządzało miasto, bo ono było właścicielem aż do 2010 roku. Wtedy za ponad 2 mln złotych, wcześniej wysiedliwszy mieszkańców, sprzedano kamienicę firmie z Warszawy o swojsko brzmiącej nazwie „Żary Rynek”.