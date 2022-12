Poważny wypadek w Łęknicy. Przy zjeździe z obwodnicy do miasta zderzyły się dwa samochody, na miejscu są trzy karetki pogotowia

Jak poinformowała nadkom. Aneta Beresetecka z żarskiej policji, przyczyną zdarzenia, do którego doszło na skrzyżowaniu obwodnicy Łęknicy z ulicą 1 Maja, było wymuszenie pierwszeństwa przejazdu. - Kierowca mercedesa nie ustąpił pierwszeństwa kierowcy mitsubihi, na miejscu są prowadzone czynności, nie wiadomo, czy zostanie to zakwalifikowane jako kolizja, czy wypadek. Wrpowadzono objazd przez Łęknicę - mówi.

Karetki zabrały obu kierowców oraz pasażerkę jednego z aut do szpitala.