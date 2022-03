Powiatowy Urząd Pracy w Żarach tworzy bazę ofert pracy dla Ukraińców, którzy do nas przyjeżdżają

Żarski PUP rozpoczął tworzenie bazy pracy dla obywateli Ukrainy. Do zatrudnienia legalnego Ukraińców potrzebny jest jeden dokument: zezwolenie na pracę lub oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy.

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy można uzyskać Powiatowym Urzędzie Pracy na okres do 24 miesięcy. Wpisy dotyczące cudzoziemców z Ukrainy będą traktowane priorytetowo i poza kolejnością. Z kolei zezwolenie na pracę można uzyskać u właściwego Wojewody w terminie ok. 30 dni na okres do 3 lat.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: